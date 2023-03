Strade a Vittoria. Discussa interrogazione consigliere Pelligra

Il consigliere Biagio Pelligra, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Vittoria dedicata al question time, ha posto, in maniera forte, la problematica riguardante la mancata manutenzione del manto stradale che, oltre a essere ridotto in condizioni pessime, espone palazzo Iacono a richieste risarcitorie che minano la tenuta delle casse dell’ente già alle prese, per stessa ammissione della Giunta Aiello, con una situazione strutturalmente deficitaria. “In particolare – spiega il consigliere Pelligra – ho chiesto di sapere dall’amministrazione se e in che modo sono stati spesi i finanziamenti ministeriali del 2022 per somme pari a 160mila euro e del 2023 per somme pari a 80mila euro. Il sindaco, nella sua replica, ha cercato di chiarire come si sono mossi, evidenziando che una parte di queste risorse economiche è stata pure utilizzata per migliorare gli arredi urbani piuttosto che a Scoglitti. Inoltre, per quanto riguarda gli 80mila euro, si sta cercando di pianificare i migliori interventi. Io ho chiesto di utilizzare queste risorse economiche solo ed esclusivamente per il manto stradale cittadino che versa in condizioni estreme di degrado. E quindi, per quel poco che si potrà fare, di intervenire in tal senso. Inoltre, ho anche chiesto se è intenzione dell’amministrazione comunale progettare interventi che, in qualche modo, possano garantire la partecipazione a bandi specifici non appena gli stessi usciranno. Mi è stato precisato che non c’è ancora nulla di pronto anche se si spera di utilizzare le risorse economiche che il Comune dovrebbe introitare per gli oneri di urbanizzazione e per il fotovoltaico. Ho auspicato, naturalmente, che ci si possa muovere nella maniera più tempestiva possibile perché Vittoria non può permettersi di attendere rispetto a una questione che, come riconosciuto dallo stesso sindaco, è drammaticamente seria”.

