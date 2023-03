L’Avimecc Volley Modica si prepara per il rush finale

L’Avimecc Volley Modica ha approfittato della pausa del campionato di serie A3 di pallavolo, che lo scorso weekend ha fatto spazio alle Final Four di Coppa Italia, per tirare il fiato in vista del rush finale.

Ieri i biancoazzurri di coach Giancarlo D’Amico dopo una breve pausa hanno ripreso la preparazione in vista della trasferta di sabato prossimo che vedrà Chillemi e compagni di scena al “PalaSurace” ospiti della Omifer Palmi.

Si tratta della prima delle due trasferte che attendono il sestetto modicano che prima di chiudere la regola season in casa di Tuscania, la prossima settimana chiuderanno le gare casalinghe ospitando al “PalaRizza” la Shedirpharma Sorrento.

“Dopo un periodo negativo – spiega il presidente Ezio Aprile – finalmente prima della pausa siamo riusciti a sbloccarci con il successo sofferto, ma meritato contro Napoli. Un successo arrivato al momento giusto e che ci è servito per recuperare forze e morale in vista del rush finale. Quello di quest’anno è un campionato “strano” visto che molte squadre sono racchiuse in pochi punti e quindi può succedere ancora di tutto, perchè anche Napoli ultimo in classifica, battendo nel recupero Casarano ha ancora speranze di salvare la categoria. Le prossime tre partite -continua – quindi saranno per noi tre finali perchè anche se battendo Napoli siamo usciti dalla zona pericolosa, non possiamo abbassare la guardia perchè la classifica è corta è può ancora succedere di tutto. La stagione è entrata veramente nella fase decisiva e può ancora succedere di tutto dal primo all’ultimo posto. Casarano, infatti perdendo in casa con Napoli non è riuscito a garantirsi un posto nei play off, perchè matematicamente noi potremmo raggiungerli, come allo stesso tempo noi potremmo essere riprese da chi ci sta dietro. Quindi – conclude Ezio Aprile – in questo momento siamo in una zona tranquilla di classifica, ma non possiamo dormire sugli allori perchè ogni settimana la classifica può cambiare in meglio o in peggio, quindi mi aspetto il massimo impegno d parte di tutti per affrontare queste ultime tre partite e tirare le somme alla fine”.

Salva