Sulla poesia di Siti Ruqaiyah Hashim….di Domenico Pisana

Una poesia con un persistente sentimento del trascendente e pervasa da uno spirito etico che traluce dalla partecipazione vitale della poetessa ai problemi del nostro tempo. Parliamo di Siti Ruqaiyah Hashim, poetessa malese. Dopo una laurea in Teatro e Drammaturgia presso l’Università di Scienze della Malesia, ha proseguito gli studi all’Università di Sydney, conseguendo il Diploma post-laurea in Traduzione presso l’Istituto di Traduzioni e Libri della Malesia. A partire dal 1987 le sue poesie e i suoi racconti sono stati pubblicati da importanti riviste e quotidiani di letteratura. Dal 2007 cura una rubrica su un importante quotidiano della Malesia, con articoli anche di critica cinematografica e teatrale.

Le sue poesie sono state tradotte in 17 lingue: croato, uzbeko, arabo, spagnolo, francese, giapponese, mongolo, italiano, macedone, tedesco, albanese, ecc. Ha partecipato a festival di poesia e di cinema in tutto il mondo: Perù, Taiwan, Cecoslovacchia, Mongolia, Marocco, Tunisia, Turchia, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina, Croazia e Germania.

Siti Ruqaiyah Hashim è stata autrice e redattrice associata delle riviste internazionali Diogen Pro Culture (USA), Poetrybay (USA), Greenwatch (Bangladesh), Campus 247.Wordpress (Ghana), Atunis Galaktike Poetry (Belgio), Time of The Poet Republic, IWABOGDANI, AZAHAR REVISTA ed altre. Le sue opere e le sue traduzioni di poeti del mondo sono apparse in numerose antologie e riviste letterarie internazionali.

La poetessa è anche un’attivista per i diritti umani, per l’ambiente, per la pace e contro la guerra, è solidale con le cause della Palestina, del Kashmir, dell’Ucraina, della Siria e di molte zone di conflitto. È membro del Congresso mondiale dei poeti (WCP), dell’Unione degli artisti bosniaci (UBU), della Kultura Snova di Zagabria e della Perak Creative Association (Malesia).

Ci vogliamo occupare di alcune poesie di Siti Ruqaiyah Hashim, tradotte dall’inglese dalla poetessa Lucilla Trapazzo, perché ci ha particolarmente colpito il solfeggio di attenzioni nei riguardi del prossimo, la soavità di sentimenti tradotti in immagini senza sovrastrutture letterarie, talvolta semplici, ma scaturite da un temperamento che intende spezzare l’assedio dell’imperante incomunicabilità ed esprimere la bellezza del dono che si fa spazio di domanda:

“…Rapita

mi sono immersa nella sincerità

dei tuoi occhi

nelle vibrazioni della tua voce…”

Una poesia, quella di Siti Ruqaiyah Hashim, che partecipa anche alla vita storica, ne stigmatizza le anomalie, la dispersione e il disordine morale, ma con un senso d’inquietudine, una sofferenza profonda, che, però, diviene nobile propulsione interiore, incendio ideale dell’anima, pressante bisogno di comunicare, come, ad esempio, nella poesia Circo 2 dove i versi appaiono taglienti e finalizzati a puntare lo sguardo su antinomie e su sortilegi che spesso finiscono per tradursi in “gesti riciclati /per salvare la pelle”.

L’ ispirazione di Siti Ruqaiyah Hashim si incentra prevalentemente su aspetti della vita quotidiana, che trovano piena realizzazione solo in un processo di elevazione al cielo; la realtà è considerata in una prospettiva religiosa che riporta ogni senso della vita alla finalità dei divino, come emerge dalla poesia per lo scomparso Abu Bakar Hashim, dal titolo Imparare a conoscere mio fratello, dove sono richiamati versi del Corano recitati per i defunti.

La vita reale, dunque, nella sua aridità e bellezza , costituisce il fondamento meditativo attorno a cui si costruisce il corpus poetico di Siti Ruqaiyah Hashim, che è indissolubilmente legato ad una espressione di vita, ad una presa di coscienza nella prospettiva crociana del vivere coi suoi con-trasti e il suo dolore, con i sogni e i travagli dell’amore, gli affetti della casa e della patria, le lotte della politica e della guerra, l’entusiasmo per gli ideali, gl’impeti dell’eroismo, le dedizioni del sacrificio:

Grazie

Per aver scandito chiaramente

La bellezza

L’ebrezza

E il filo di seta dell’amore

Tra sguardi rubati

E scherzi crudeli

Che versavi

In poesia

E tutto mentre

Risplendevano

Fuochi d’artificio inter-continentali

Invece io indugio ancora turbata

Dal dubbio.

Raccogliendo

le tue angosce e le tue ferite

Non posso fare a meno di sentirmi in colpa

Al ricordo delle storie

Di eroismo e dolore straziante

Degli avi di Gallipoli.

(Tra sguardi rubati)

La poetessa malese prova l’utilità di una sua lingua poetica nella obiettività degli sguardi che colgono macchie di paesaggio e nicchie di vita in cui gocciola il suono della sua voce ansiosa. Voce abbuiata,(…le tue angosce e le tue ferite…) a volte, come un pomeriggio novembrino; affaticata, a volte, come l’aia delle trebbiature(… io indugio ancora turbata…”) ; a volte, giocata di sole (…la bellezza/l’ebrezza/E il filo di seta dell’amore…)

Lo spazio della poesia di Siti Ruqaiyah Hashim è il presente storico legato al suo habitat esistenziale e alle sollecitazioni della sua terra, letto con gli occhi di chi legge il suo tempo con la forza della ragione ; la poetessa narra e si narra pressata dai fatti e dalle impressioni più acute, e il tono dei sui versi approda sulla pagina ora con tono descrittivo, ora evocativo ora con un linguaggio che alterna a immagini liriche lemmi che ella trae dalla realtà di tutti i giorni, dalla quale prende fiato la sua ispirazione.

1.LE SABBIE DI SRI LAVENDER

Porto con me una manciata di sabbia

Perché il mio spirito sia forte

Quando dovrò lasciarti Sri Lavender

E perché io possa ancora pregare

Di riuscire a tornare

Un giorno

Sotto il tuo cielo

Prima di lasciare questo mondo per l’eternità.

(Tetovo, Macedonia, gennaio 2019)

2. IMPARARE A CONOSCERE MIO FRATELLO

(Per lo scomparso Abu Bakar Hashim)

Comprendere la poesia di Ibrahim

che parla di Irvin, suo figlio

mi ha rammentato mia madre

che non dimentica mai il compleanno di mio fratello

e che dice di essere l’unica

a ricordarlo ancora

sebbene nessuno lo abbia più menzionato

Ora sento più dolore

di una madre o di un padre

lasciati dai loro figli

Alle volte

mentre osservavamo

le maniere ribelli

di un figlio unico

mia sorella maggiore

si trovava a citare il nome di mio fratello

e raccontava storie su di lui

solo allora ci siamo rese conto

del vuoto inspiegabile che ha lasciato

e ci è mancato così tanto

e ci siamo dette

Se solo lui fosse ancora qui…

Preghiere per Irvin

Alfatihah* per fratello Abu Bakar

* Versi del Corano recitati per i defunti

3.TI AMO MOLTISSIMO

A volte

è come un sogno

sentirti affermare

-Ti amo moltissimo –

proprio sul mio viso

perché è passato molto tempo

da quando quelle parole avevano ancora un significato per me

Rapita

mi sono immersa nella sincerità

dei tuoi occhi

nelle vibrazioni della tua voce

Permettimi di prendere in prestito le tue parole

Oh, tempo

per favore, fermati!

È immensamente bello.

Pogradec, Albania Ottobre 2018

4. CIRCO 2

Ah! Quel vecchio mago

che gioca ancora al circo

Tutti i suoi strani modi all’inizio

apparentemente sorprendenti

altro non sono

che gesti riciclati

per salvare la pelle.

E quante persone ammaliate

dall’incanto del suo sortilegio

annuiscono

applaudono

urlano

-Finalmente, giustizia è servita!

Peccato

Non si sono svegliate dal sonno

Non si sono svegliate da incubi invisibili

Non sono mai guarite dal suo primo incantesimo.

Ciao!

Io non torno indietro.

Traduzione in italiano di Lucilla Trapazzo

