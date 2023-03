La pallavolo a Ragusa vince con l’Asd Free Ball

Continui successi per la Free Ball Ragusa, realtà assoluta nel panorama volleistico ibleo e sportivo ragusano. Una realtà a 360 gradi, che raccoglie affermazioni anche con i più piccoli. L’under 15 allenata da Francesco Corallo, vince a Solarino una partita combattuta e si conferma al secondo posto in classifica nel campionato di categoria, affermando le ottime qualità dei giocatori. Squadra under che ha in roster i ragazzi più piccoli dell’intero campionato ma che sta disputando un ottimo torneo. E le prestazioni dell’under 15 ragusana, dimostrano che le prospettive sono rosee per una società dove aumenta il numero dei ragazzi iscritti sia per l’under 15 che per l’under 19.

Under 19 che continua a vincere.

L’ultimo successo sul parquet, 3-0, contro l’ASD free ball Vittoria. Vincere per ragazzi dei coach Massimiliano Migliore e Raffaele Bottone, non è una novità. Daniele Barbera, Enrico Burruano, Giuseppe Cappello, Antonio Di DIo, Samuele Girasa, Daniele Minardi, Tommaso Montalto, Simone Occhipinti, Francesco Presti, Marco Scalone, Michele Tidona, Daniele Tumino e il capitano, Andrea Schembari, hanno messo sotto i ‘cugini’ e sono pronti alla prossima, martedì 21, penultima di campionato, in casa contro il Paomar volley Siracusa.

Salva