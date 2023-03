Csen. Riuscito il Torneo Fight experience di Comiso

Il torneo Fight Experience di Comiso, promosso da Angelo Corifeo nella tensostruttura di via Sandro Pertini, sotto l’egida del Csen comitato provinciale di Ragusa, si è superato avendo contemplato la presenza di team provenienti da Vittoria, Pozzallo e Augusta. “Abbiamo dato vita – sottolinea Corifeo – a una spettacolare manifestazione dedicata a tutti i giovani atleti. Assieme a loro ha vinto lo sport, fatto di sani principi e disciplina. In questa prima edizione del progetto, abbiamo visto confrontarsi agguerritissimi bambini e ragazzi a partire dai baby 5 anni fino alla categoria junior 16/18 anni. Faccio i miei complimenti a questi magnifici e spettacolari giovani per avere dimostrato coraggio e tecnica. Sono sempre più fiero dei miei giovanissimi atleti. Rivolgo, in particolare, le mie congratulazioni a Giuseppe Papa, 2° classificato, e a Gabriele Dimauro per avere vinto la finale, categoria 13/15 anni, -50 kg”. Corifeo, per la riuscita del torneo, ha ringraziato gli sponsor, i team e le famiglie per aver creduto in questo progetto. Ringraziamenti anche al presidente del Csen Ragusa, Sergio Cassisi, e all’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Maria Rita Schembari, e gli assessori Dante Di Trapani e Giuseppe Alfano, “per averci dato la possibilità di realizzare impeccabilmente questo evento. Ancora grazie, poi, al mio super staff di giudici e arbitri”. “Voglio, ancora una volta, sottolineare – chiarisce il presidente Csen Cassisi, accompagnato per l’occasione dal consigliere provinciale Giovanni Di Caro – la grande capacità organizzativa che Angelo Corifeo riesce a profondere nel promuovere eventi sportivi del genere che richiamano tutti gli appassionati del settore. E’ la migliore spinta che si possa avere in chiave futura, come auspicato da tutti gli addetti ai lavori. Insomma, di meglio non si poteva sperare”.

