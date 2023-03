Regolamento pubblicità e affissioni. Cna Ragusa presenta osservazioni

La Cna comunale di Ragusa ha trasmesso una nota al sindaco Peppe Cassì e all’assessore Giovanni Giuffrida contenente le osservazioni al nuovo regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con delibera del Consiglio comunale n.59 del 27 luglio scorso. La Cna comunale ha redatto la nota in questione dopo avere partecipato a una serie di incontri sull’argomento, l’ultimo dei quali si è tenuto lo scorso 22 febbraio e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del dirigente Alberghina, del comandante della polizia locale, oltre che dello stesso assessore Giuffrida mentre la Cna era rappresentata dal referente comunale Roberto Bordonaro che ha accompagnato una delegazione di imprese del settore. Al centro dell’attenzione alcune criticità presenti nel nuovo regolamento per la disciplina delle pubblicità e delle affissioni, al fine di evitare ulteriori problematiche alle imprese operanti nel settore. Ecco perché è stato stabilito di presentare una serie di osservazioni per modificare il regolamento in alcune parti in cui risulta poco chiaro. A cominciare da quelle che riguardano le distanze o la superficie da destinare a determinate tipologie di installazioni o, ancora, il mancato riferimento alla pubblicità sulle rotatorie che attualmente insistono. La Cna comunale, nell’inviare un documento all’ente di palazzo dell’Aquila in cui evidenzia tutti gli aspetti che non vanno, si premura di auspicare una pronta deliberazione che tenga conto delle osservazioni in questione.

