La comisana Cristina Scuccia annuncia nuovo singolo

Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina, annuncia il nuovo singolo dal titolo “La felicità è una direzione”. Sarà su tutte le piattaforme digitali, il prossimo 17 marzo. Ad annunciarlo è stata la stessa ex suora, originaria di Comiso, sul proprio profilo Facebook.

<"Prendi le valigie perché… “La felicità è una direzione” il mio nuovo singolo fuori il 17 Marzo su tutte le piattaforme digitali. La ricerca della felicità è possibile! Spesso non ci accorgiamo di essere speciali per quello che siamo e abbiamo ancora molto da scoprire. Ma cos’è la felicità? Forse come dice la canzone è una direzione e mai un arrivo. Un viaggio fatto di attimi da mettere in valigia di cui fare tesoro per ripartire con più grinta di prima. Vorresti continuare questo viaggio con me?!.

