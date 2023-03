Calcio. Santa Croce-Comiso, in gioco c’è la salvezza

La decima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, propone l’interessante derby ibleo fra il Santa Croce e il Città di Comiso. Il massimo torneo regionale in questo momento è in piena “bagarre” per stabilire gli obiettivi prefissati dalle sedici compagini in corsa e il derby di sabato pomeriggio sarà il primo dei “match point” che Santa Croce e Città di Comiso si giocheranno per conquistare una fetta di salvezza. Naturalmente, a sei giornate dal termine del campionato, ancora la gara non è determinante, ma chi si aggiudicherà i tre punti, farà un bel salto in avanti in classifica.

Biancazzurri e Verdearancio sono accumunati da molteplici caratteristiche che hanno fatto di loro due squadre imprevedibili. Infatti, entrambe le compagini hanno condotto finora un campionato costernato di alti e bassi, mostrando il meglio negli scontri contro le “big” e squagliandosi come neve al sole nelle dispute contro le cosiddette squadre a portata di mano. Questo ha prodotto che Santa Croce e Città di Comiso, pur non meritando la classifica attuale, fossero invischiate nella lotta per evitare i playout ed è per questo motivo che a sei giornate dal termine del campionato questa gara abbia acquisito un’importanza fondamentale.

La truppa biancazzurra, dopo, il buon pareggio di domenica scorsa, in settimana si è allenata mantenendo alta la concentrazione. Mister Gaetano Lucenti ha cercato di alzare la tensione dei suoi uomini, invitandoli ad avere rispetto per gli avversari, ma allo stesso tempo a non avere timore nell’affrontare una sfida così delicata. L’allenatore biancazzurro per l’occasione avrà tutto l’organico a disposizione, ma, per gli undici titolari le scelte saranno fatte prima del fischio d’inizio.

La gara si giocherà allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina e avrà inizio alle ore 15.00. A dirigere la contesa sarà il signor Davide Bonomo della sezione arbitrale di Collegno che sarà assistito dai signori Salvatore Totaro e Giuseppe Calarese entrambi della sezione arbitrale di Messina

Salva