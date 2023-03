Integrativo aziendale ITX Italia. Atto di grande valore soci

Sottoscritto oggi il primo Contratto Integrativo Aziendale di ITX Italia applicato agli oltre 7.200 dipendenti delle società della multinazionale spagnola che in provincia di Ragusa è presente con due insegne presso il centro commerciale Le Masserie di Ragusa: Zara e Stradivarius.

L’accordo, discusso e votato all’unanimità dalle lavoratrici e dai lavoratori del punto vendita di Zara Ragusa, avrà una durata di quattro anni, presenta un importante assetto della rappresentanza sindacale, con il riconoscimento dell’assemblea retribuita, sia per i lavoratori che vi prendono parte all’interno del turno di lavoro che all’esterno, in presenza e in videoconferenza, e la definizione di tre livelli di relazioni sindacali: nazionale, territoriale e di punto vendita, con la presenza di RSU e RSA, a supporto della contrattazione nella sua varietà e specificità.

Il Contratto integrativo Aziendale fa chiarezza sul punto relativo alle ore di assemblee, migliorando quanto previsto dal contratto nazionale e riconoscendo quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori: ci saranno 12 ore retribuite, annuali, per ogni dipendente. Introdotti almeno due weekend liberi l’anno (migliorabili attraverso la contrattazione di punto di vendita) per i negozi che occupano più di 20 dipendenti e sabati e/o domeniche libere per tutte le lavoratrici e i lavoratori del gruppo, e il concetto di “settimana speciale”, con la consegna dei turni ogni quattro settimane per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

In quest’ottica anche l’aggiunta di permessi retribuiti: per i genitori quattro giorni di permesso nella fase della nascita dei figli e due per l’inserimento scolastico, con la possibilità di armonizzare i turni alle esigenze del momento; due giorni di permesso poi per quanti hanno genitori over 65 e necessità di assistenza. Le lavoratrici madri avranno massimo una prestazione in fascia di chiusura alla settimana, fino a un anno di età dei figli, e un massimo di due, fino ai due anni di età, ma potranno anche fare richiesta del “congedo parentale Cia ITX” istituito dall’accordo, che prevede la possibilità di ottenere fino a 12 mesi di permesso continuativi o frazionati, in aggiunta a quanto già previsto dal contratto in tema di maternità. L’accordo concilia le esigenze vita/lavoro, applicando una stabilizzazione del 3%: misura che va incontro sia ad ottenere weekend liberi e sabati e domeniche libere, giornate. Portata al 5% la soglia per l’utilizzo dei permessi studio, per un massimo di tre lavoratori per punto vendita, ed erogati i Ticket Restaurant per tutti i dipendenti che lavorino almeno cinque ore nella giornata, nella misura di 5 euro per i part time e 7 per i full time. L’accordo introduce anche un Premio Variabile Aziendale di 500 euro se il budget operativo supera il 2.5%, e di 1000 euro se supera il 5%.

“Un grande risultato raggiunto, anche e grazie alla lotta delle lavoratrici ed ai lavoratori di Zara Ragusa, che in questi mesi hanno manifestato il proprio dissenso verso un’azienda che a tratti è stata sorda alle proposte del sindacato.

Questo Accordo definisce una organizzazione del lavoro condivisa, commentano alla Filcams CGIL, con le parti sociali, e non più demandata unicamente alla decisione aziendale: la Filcams, unitariamente a Fisascat e Uiltucs, dopo oltre un anno di trattative e azioni conflittuali all’interno dei negozi sono riuscite a far comprendere all’azienda che i profitti che ogni anno questa società raggiunge sono il frutto dell’impegno e della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa ogni giorno.”

