Plesso Sant’Antonio Ispica. In programma passeggiate emotive nel quartiere antico

Entra nel vivo la fase 2 del progetto “Borgo Giusto: laboratorio di Paesologia e Immaginazione Creativa” realizzato presso l’I.C “Leonardo da Vinci” di Ispica. Il progetto, coordinato dalla docente referente Giusi Rivetta, prevede in questa fase delle passeggiate emotive nel centro più antico della città. “Dopo la formazione iniziale – afferma l’insegnante – si passa alla fase attuativa e nello specifico a percorsi di Outdoor Learning nel quartiere Cartidduni, luogo oggetto del laboratorio e dell’applicazione pratica con attività di mappatura ed esplorazione partecipata”. In queste passeggiate emotive sono coinvolti i bambini frequentanti il plesso di infanzia e primaria Sant’Antonio dell’I.C. “Leonardo da Vinci”. Nello specifico la sezione dei 5 anni, guidata dalle docenti Concetta Lorefice, Giuseppina Rivetta e Samuela Roccasalva e la classe 1C guidata dalle docenti Letizia Gregni, Cinzia Monaco, Vanessa Peligra e dal maestro Lino Quartarone per i rapporti con le associazioni partner e la disseminazione del progetto. Durante le tre passeggiate emotive, con gli alunni divisi in tre team working, saranno registrate le emozioni e le impressioni attraverso un sistema di filtri, poi saranno effettuate alcune interviste a persone anziane che vivono nel quartiere, ed infine si elaboreranno proposte condivise su come valorizzare il quartiere. Previsti anche momenti di lavoro all’interno degli ambienti di apprendimento innovativi del plesso Sant’Antonio che, tra le varie attività, prevede anche un momento di incontro con il maestro, nonché attore di teatro, Giovanni Pelligra il quale intratterrà i bambini con dei racconti storici e leggendari sul quartiere Cartidduni. A conclusione del progetto sarà realizzato dai bambini un arazzo.

Salva