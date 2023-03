Pedalino. Deruba e aggredisce anziana in casa, arrestato

A Pedalino, la Polizia ha tratto in arresto un soggetto di 21 anni, residente a Comiso, per il reato di rapina aggravata ai danni di un’anziana donna.

L’uomo, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, approfittando del fatto che l’anziana avesse dimenticato la porta di casa socchiusa, furtivamente si era introdotto all’interno dell’abitazione cogliendola di sorpresa, aggredendola e derubandola di diversi monili in oro, che la stessa custodiva in casa.

Il grave fatto veniva subito segnalato alla Sala Operativa che diramava la nota di ricerca del rapinatore alle pattuglie presenti sul territorio.

L’uomo veniva immediatamente rintracciato e bloccato con addosso la refurtiva rapinata poco prima all’anziana e accompagnato presso gli Uffici di Polizia per i successivi adempimenti.

La vittima, ancora sotto shock per quanto accadutole, veniva immediatamente soccorsa dagli Agenti e trasportata a mezzo ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi per le cure necessarie, avendo la stessa riportato lesioni al volto e alle braccia a seguito dell’aggressione subita.

In considerazione di quanto accertato, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di rapina aggravata e, dopo l’udienza di convalida, condotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

