Acate. “Popolari e Autonomisti” per il candidato Sindaco Fidone

Nella giornata di ieri, 8 marzo, il candidato a sindaco di Acate Gianfranco Fidone ha incontrato all’Ars i deputati regionali Roberto Di Mauro e Giuseppe Lombardo i quali hanno espresso pieno sostegno per il progetto che si candida ad amministrare la città per i prossimi cinque anni.

Una convergenza ideale, programmatica e di visione che Fidone sintetizza così: “Ringrazio intanto per il sostegno il gruppo dei Popolari e Autonomisti e in particolar modo Roberto Di Mauro, assessore regionale all’Energia, e Giuseppe Lombardo, presidente del collegio dei deputati questori. Acate può e deve ritornare protagonista grazie a una nuova amministrazione e grazie alle interlocuzioni con le istituzioni. In questo senso appare fondamentale, per affrontare il nodo rifiuti, il sostegno e il canale di dialogo aperto con l’assessore Di Mauro, così come è importante la collaborazione con la deputazione regionale”.

“Acate quindi non può più restare isolata, come ha fatto nelle ultime sindacature, ma con la mia amministrazione avrà un dialogo costante con la Regione. Andrò a bussare a tutte le porte di Palermo per la città e sappiamo, sin da ora, di poter contare su sinergie importanti e su autorevoli esponenti della maggioranza. Il nostro progetto continua a crescere per adesioni e autorevolezza”, ha aggiunto Fidone.

“Gianfranco Fidone – ha concluso il deputato Giuseppe Lombardo – e la sua squadra potranno rilanciare Acate con un progetto amministrativo lungimirante e contraddistinto da una visione chiara e dalla competenza. Fidone ha il pieno supporto del gruppo Popolari e Autonomisti che è forza di governo alla Regione e che intende sostenere con decisione gli enti locali che sono il cuore pulsante di tutte le comunità e i primi riferimenti dei siciliani”.

