Ragusa, Equità territoriale a sostegno di Sergio Firrincieli

Il Movimento Equità Territoriale entra nell’agone elettorale delle amministrative 2023 a Ragusa scegliendo di appoggiare, nella rosa dei nomi dei candidati a sindaco, Sergio Firrincieli del

Movimento 5 Stelle.

“Il nostro movimento – spiega Alessandra Dinatale – è da sempre impegnato contro le disuguaglianze territoriali, di genere, generazionali, sociali ed economiche. Vogliamo rafforzare questa battaglia anche sui territori dove sosteniamo candidati che condividono lo stesso impegno in difesa dei più deboli. Il nostro appoggio ai pentastellati su Ragusa, pensa ad una città moderna e rispettosa della propria storia, cultura e tradizione. Sui due lati del fronte opposto, travestiti da civismo, volti e profili arcinoti agli elettori che, nel solito grande calderone della politica locale, ripropongono il vecchio

riverniciato a nuovo, senza alcun progetto credibile per riportare dignità ad una città, per molti versi, assai sofferente. Abbiamo scelto la semplicità, la competenza e la trasparenza al vecchio e

obsoleto sistema politico. Nasciamo per fare del nostro meridione una locomotiva moderna del Paese Italia: si parte da Ragusa”.

Salva