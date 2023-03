Modica, avvistato ancora il grosso animale-cinghiale

Si è ripresentato il maiale- cinghiale in Contrada Martorina e nelle contrade limitrofe, tra Modica e Ispica, e sempre creando scompiglio alle mandrie di bovini al pascolo.

Pare che l’animale provi piacere nel vedere galoppare terrorizzate le mucche, che si danno a cariche forsennate,nel cercare di inseguirlo nel vano intento di travolgerlo.

Dall’ultimo avvistamento, nel frattempo il suinide e stato notato da altri agricoltori del circondario.

Pare che l’animale sia davvero frutto di una qualche prova di incrocio di selezione.

Questo si evince ad ascoltare le chiacchiere degli allevatori residenti nella zona.

Si ipotizza la fuoriuscita dell’animaleda un recinto aziendale, il cui muro sia crollato per il passaggio del devastante ciclone temporalesco.

Fatto è che la presenza dell’alieno animale ha scombussolato la quiete delle contrade tra Modica ed Ispica.

Le mandrie al pascolo, imbizzarrite ed in carica possono risultare pericolose, in quanto caricano chicchessia si trovi sulla loro forsennata corsa.

Si raccomanda cautela ed estrema attenzione per tutti coloro in cerca di asparagi verdure selvatiche.

Per sicuro le Autorità preposte, potrebbero segnalare, con opportuna segnaletica, il pericolo incombentenelle contrade interessate.

Giovanni Antoci

Salva