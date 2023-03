VEDEO. Scicli. 15 “sporcaccioni” filmati e sanzionati negli ultimi giorni

Tempi durissimi per quei cittadini che conferiscono in maniera indiscriminata i rifiuti, nelle zone rurali e nei siti tradizionali in passato sede di discariche abusive.

Continuano infatti i controlli ambientali della Polizia Locale di Scicli per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.

La squadra adibita al servizio di controllo ambientale negli ultimi giorni ha accertato ben quindici violazioni in materia, anche con l’ausilio di modernissimi sistemi di videosorveglianza, in grado di “vedere” anche di notte.

I trasgressori sono stati filmati e poi chiamati al comando della polizia municipale, dove sono state notificate loro multe fino a 600 euro.

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni.

Ora saranno avviate delle verifiche per accertare che i trasgressori siano in regola con il pagamento della Tari.

