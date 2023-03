Il Ragusa Calcio lancia la campagna “#Difendiamola”

#Difendiamola. E’ il claim scelto dal Ragusa calcio in vista della gara di domenica che si giocherà all’Aldo Campo di contrada Selvaggio contro la Sancataldese. Un messaggio inequivocabile, legato all’invito “Tutti allo stadio”, che la società azzurra rivolge ai tifosi, agli sportivi e ai ragusani in genere affinché, tutti assieme, si possa arrivare a concretizzare l’obiettivo della salvezza per quella che si annuncia come una delle partite più importanti di questa fase della stagione. Ecco perché, per l’occasione, è stato predisposto un biglietto unico con tagliando d’ingresso a 5 euro per le Tribune A e B. “Stiamo cercando un modo – sottolinea il direttore marketing e comunicazione del sodalizio azzurro, Antonio Licitra – per incentivare la presenza del pubblico allo stadio. E’ chiaro che più saremo a sostenere la squadra, più i nostri ragazzi si sentiranno responsabilizzati a difendere la maglia azzurra nel contesto di un percorso che si annuncia, sino alla fine, irto di ostacoli. Ci servono punti e per ottenerli anche la componente pubblico è cruciale. Annuncio, tra l’altro, che ci siamo mossi per coinvolgere le scuole calcio cittadine che ci hanno già fornito un riscontro in proposito affinché tutti assieme si possa gridare a tutta voce Forza Ragusa”. Prima del match, inoltre, sarà premiata l’Asd Ragusa Boys per avere conquistato la promozione nel campionato di Terza categoria e avere staccato il pass per la Seconda. L’orario della gara è in fase di definizione e sarà comunicato non appena arriverà il benestare della Lega.

