Pozzallo, inaugurata nuova sede circolo Fratelli d’Italia

Si è tenuta ieri, 6 marzo, una cerimonia di presentazione della nuova sede del circolo di Fratelli d’Italia a Pozzallo. Presenti, tra gli altri, il senatore Salvo Sallemi – che ricopre anche il ruolo di coordinatore provinciale del partito – e il deputato regionale Giorgio Assenza, capogruppo FdI all’Ars.

“Quando apre la sede di un partito – dice Sallemi – è un bel giorno per la democrazia e la partecipazione. Sono molto felice perché su ogni territorio della provincia Fratelli d’Italia sta crescendo, raccogliendo sempre più adesioni e iscritti. In un’epoca di disimpegno vedere tanti iscritti, tanti giovani attivi all’interno di un partito è una grande soddisfazione. Fratelli d’Italia è e sarà sempre uno strumento al servizio del territorio, così come tutti i suoi rappresentanti all’interno delle istituzioni, a partire da me”.

Il Senatore ha ringraziato il nuovo coordinatore Giovanni Luca Susino e Olga Agnello Modica e ha ringraziato altresì il sindaco Roberto Ammatuna per il suo saluto e augurio.

