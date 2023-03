Chiavola (Pd Ragusa): “Nessuna riassunzione per operai a tempo determinato che si occupano di manutenzione ordinaria

Ragusa continua a essere piena di buche. Anche perché gli operai a tempo determinato, 4-5 unità già impegnate in questa attività di recupero oltre che nella manutenzione ordinaria, compresa la sistemazione-rifacimento della segnaletica verticale, sino allo scorso 31 dicembre, non sono più stati riassunti. A chiedersi che cosa sia accaduto è il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola. “Ci era stato detto, quando settimane fa avevamo sollevato la questione – sottolinea l’esponente dem – che si sarebbe proceduto con la riassunzione subito dopo l’approvazione del bilancio previsionale. Bene, lo strumento finanziario è stato adottato lo scorso 15 febbraio, ma nessun provvedimento risulta ancora adottato da parte di questa Amministrazione comunale. L’assessore al ramo ci aveva assicurato che il provvedimento sarebbe stato susseguente all’approvazione degli strumenti finanziari. Per cui, adesso, visto che sono già trascorse tre settimane, vorremmo comprendere come è andata a finire. Perché non si è ancora proceduto con la riassunzione così come era stato promesso? E, soprattutto, come si provvederà a sanare le varie buche che, anche a causa dell’alluvione del 9 e del 10 febbraio scorsi, si sono andate a moltiplicare lungo la rete stradale comunale? Ci auguriamo che il sindaco possa prendere a cuore la questione e che ci fornisca una risposta in tempi rapidi in ordine a questa spiacevole situazione”.

