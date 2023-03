26 milioni di euro a fondo perduto per le imprese siciliane di giovani e donne

“Un’occasione imperdibile per tantissimi giovani che vogliono entrare nel mondo dell’imprenditoria, che abbiano idee innovative e che cercano un aiuto concreto per realizzare i propri sogni”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate commenta il bando che tra pochi giorni verrà pubblicato sul sito della Regione Sicilia sotto il nome di “Fare Impresa in Sicilia – FaiInSicilia” che mette a disposizione delle microimprese (nuove o già esistenti da meno di 36 mesi) un ammontare complessivo di 26 milioni di euro. Sono ammissibili a finanziamento, programmi di spesa non inferiori a 50 mila euro e non superiori a 300 mila. Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione di immobili funzionali al progetto (massimo 30% dell’importo richiesto), acquisti di arredi, macchinari, strumenti, attrezzature e hardware. Acquisto di programmi informatici e TIC. Costi per il servizio di formazione del personale impiegato nel progetto. L’età dei proponenti deve essere compresa tra i 18 e i 46 anni se uomini, nessun limite di età se il soggetto proponente è una donna. Se il progetto possiede tutti i requisiti richiesti, verrà concesso un contributo a fondo perduto pari al 90% del totale richiesto. “Grazie a questa misura ci sarà la possibilità concreta di avviare la propria attività avendo a disposizione quasi tutta la somma necessaria a fondo perduto. Provvedimenti del genere sono quello che ci vuole per rilanciare la nostra economia in particolar modo quella giovanile e quella femminile visto che è stato cancellato totalmente il limite di età per le donne. Nei prossimi giorni uscirà ufficialmente il bando dopo di che in tempi brevi si procederà all’istruttoria delle pratiche e alla concessione del contributo a fondo perduto”.

Salva