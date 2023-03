Commercialisti di Sicilia incontro alla Regione

Si è tenuto a Palermo, presso la sede dell’Ars, il primo incontro fra i delegati regionali degli ordini dei commercialisti di Sicilia e la Commissione Affari istituzionali presieduta dall’On. Ignazio Abbate. A rappresentare la provincia di Ragusa il delegato, nonché consigliere dell’Odcec di Ragusa in materia di Enti locali, Michelangelo Aurnia. Insieme a Salvatore Vindigni (Ordine di Siracusa) e Angelo Sallemi (Ordine di Palermo) il confronto con Ignazio Abbate si è concentrato in primo luogo sulle attività esercitate dal revisore presso gli Enti locali.

Tante le istanze sopraggiunte a Palermo, con i rappresentanti della categoria determinati a ribadire quello che oggi è il compito centrale del commercialista all’interno delle istituzioni pubbliche: ruolo sempre più strategico e di controllo a supporto della Pubblica Amministrazione.

Diverse le proposte – dichiarano i commercialisti presenti a Palermo in rappresentanza della conferenza degli ordini di Sicilia – vagliate e condivise al fine di modificare il quadro normativo attuale. Indipendenza e autorevolezza del revisore vanno salvaguardati, tuttavia non mancano gli spunti per una nuova riforma”

La conferenza degli ordini ha condiviso una proposta di indirizzo con l’intera commissione parlamentare, attuando pareri concreti e sui quali poter lavorare già nelle prossime settimane.

