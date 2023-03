Ragusa inaugura il 30 aprile la sua Granfondo

E’ un esordio assoluto per la città di Ragusa la Granfondo su strada in programma il prossimo 30 aprile. Finora la capitale del Barocco aveva trovato grande spazio in tanti sport di massa a cominciare dalla maratona di gennaio, ma anche nelle due ruote, essendo Ragusa una delle località più frequentate dagli appassionati della mountain bike con molte manifestazioni nell’arco dell’anno. Si sentiva però la mancanza di una grande manifestazione per gli amatori della superleggera, ma dalla passione di alcuni appassionati è finalmente nata l’opportunità di godere di un evento dedicato alla strada.

Due saranno i percorsi che potranno essere affrontati: il lungo è di 117,4 km per un dislivello complessivo di 1.770 metri che va a svilupparsi sia a nord che a sud della città e che ha le sue principali asperità nella seconda parte del tracciato. Il medio misura 95,4 km con 1.333 metri di dislivello e nel complesso ha un’altimetria più addolcita. Sul sito della manifestazione è possibile scaricare la traccia GPX per avere tutti i riferimenti necessari.

Epicentro della corsa è Piazza della Libertà, da dove verrà dato il via alle 10:00 dopo il saluto delle autorità cittadine, ma il giorno prima alle 15:00 aprirà il villaggio espositivo, dove si potranno ritirare numeri e pacchi gara girando per i vari stand. Il costo delle iscrizioni ammonta a 39 euro ma bisogna procedere entro il 15 marzo per non incorrere negli aumenti previsti. Ci si potrà iscrivere anche al sabato di viglia, al prezzo di 55 euro.

Ragusa attende un’autentica invasione di ciclisti per la gara, già inserita nella Coppa Sicilia, ma sarebbe un peccato non sfruttare l’occasione per andare alla scoperta di una delle città architettonicamente più attraenti non solo dell’Isola, basta girare per Ragusa Ibla per restare incantati da tutte le bellezze del Barocco. Sul sito della manifestazione è possibile trovare un elenco di alberghi, B&B e agriturismo dove alloggiare a prezzi modici e godersi un weekend che resterà indelebile nella memoria.

Per informazioni: Comitato Organizzatore, https://granfondocittadiragusa.it/

