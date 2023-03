Confimprese. Le proposte ai candidati Sindaco di Ragusa

Un “pacchetto” di interventi da sottoporre ai candidati a sindaco della città di Ragusa. Un impegno da sottoscrivere con un documento dal titolo “una città da vivere” per migliorare la vivibilità, la sicurezza urbana, lo sviluppo economico, le infrastrutture, i parcheggi. Confimprese iblea con il presidente provinciale, Pippo Occhipinti, e il responsabile comunale, Peppe Occhipinti, detta le priorità. “Chiederemo un confronto con i 4 candidati a sindaco -spiega il presidente territoriale di Confimprese, Peppe Occhipinti -su alcuni temi importanti per il futuro della nostra città. Iniziando dalla sicurezza urbana nel centro storico, con l’ordinanza che va estesa a tutto il centro, sulla riqualificazione di palazzo Ina, in piazza San Giovanni, da adibire a polo commerciale, sulla diversificazione delle licenze commerciali (troppe le attività dedite alla somministrazione di bevande e alimenti nei due centri storici) sull’annoso problema dei parcheggi con tariffe promozionali per i cittadini che si recano in centro, sui dehors, per le attività commerciali, la cui esenzione per le problematiche legate al Covid, va estesa tutto l’anno, agli incentivi (ristrutturazioni e tasse comunali) per chi vuole trasferire la propria residenza in centro. Non ultimo uno sgravio fiscale legato ai tributi comunali per le nuove aperture di attività commerciali in tutto il perimetro del centro storico – conclude il presidente Occhipinti”.

Un decadimento economico, sociale, culturale che ha origini profonde e le cui cause ancora adesso non vengono affrontate dall’amministrazione comunale e dalla classe dirigente.

“E’ necessario che i 4 candidati a sindaco (Peppe Cassì, Riccardo Schininà, Pasquale Spadola e Sergio Firrincieli) – aggiunge il presidente provinciale Pippo Occhipinti – diano delle risposte senza limitarsi agli annunci-spot o ai soliti post sui social. Servono proposte concrete, con un programma ben dettagliato, per consentire agli elettori di valutare la credibilità di ciascun candidato e l’attendibilità delle varie “ricette”. Confimprese lancia il documento “una città da vivere” da condividere con i commercianti e i residenti.

