Inner Wheel. A Scicli si è svolto convegno medico

Sabato a Scicli, a Palazzo Spadaro, organizzato dal Club Inner Wheel di Scicli, al quale si sono uniti i Club Inner dell’area iblea, Monti Iblei, Ragusa Centro e Vittoria Comiso, presente la Governatrice del Distretto 211, Lucia Di Paola Guzzardi, si è tenuto un un interessantissimo convegno medico sulla donazione degli organi e sui trapianti in Sicilia, dal titolo emblematico “La Vita è un dono e un Dono è per la Vita”. Il convegno fortemente voluto dalla presidente del club di Scicli, Mela Monaco, particolarmente sensibile a questo tema, ha visto il succedersi degli interventi appassionati e coinvolgenti di cinque medici impegnati in questo ramo della medicina, che hanno toccato tutti i passaggi da quando il paziente scopre la malattia al percorso che deve fare per giungere al trapianto e le cure nel post trapianto. Sono seguite le condivisioni di due persone trapiantate la cui storia e il loro grazie allo sconosciuto donatore che ha consentito la loro rinascita, ha profondamente toccato i presenti. A fine serata ad allietare il folto pubblico un susseguirsi di brani inneggianti alla vita magistralmente suonati al pianoforte da Nichetta Celestre.

