Servizio civile, selezioni al via. Dal 18 marzo i colloqui Assod

Mancano due settimane esatte all’inizio dei colloqui per gli aspiranti operatori volontari da inserire nei programmi di intervento e nei progetti del Servizio civile universale presentati dall’Assod. E’ stato infatti pubblicato sul sito www.assod.org l’avviso con il calendario delle selezioni. Si ricorda che la pubblicazione dell’avviso ha valore di notifica della convocazione ai singoli partecipanti a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta alla selezione nel giorno stabilito senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non avere completato la relativa procedura, in base all’articolo 6 del bando.

Le selezioni si svolgeranno in presenza, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e in osservanza delle disposizioni anti-Covid 19. Nel giorno e nella sede della convocazione prevista dal calendario, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e tessera sanitari per sostenere il questionario ed il colloquio di selezione. Gli aspiranti volontari del Servizio civile che hanno presentato richiesta di essere inseriti nei posti riservati ai “Giovani con minori opportunità (Gmo) dovranno esibire in sede di colloquio la certificazione atta a dimostrare la situazione soggettiva dichiarata all’atto della presentazione della domanda.

In particolare, i Gmo che hanno dichiarato “difficoltà economiche” dovranno esibire l’attestazione Isee per il 2023, che certifichi un reddito inferiore o uguale a 15.000 euro; mentre i “Giovani con minori opportunità” che hanno fatto presente di essere impediti da “disabilità” devono presentare la certificazione di invalidità civile, disabilità in base alla legge 104/92 o altra certificazione medica di persona con disabilità dovuta a ritardo mentale indipendentemente dalla percentuale del grado di invalidità riconosciuta.

Nel bando di selezione per il Servizio civile dell’Assod è inoltre fatto espresso divieto a terzi di effettuare registrazioni, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, audio, video o immagini della seduta e di diffondere gli stessi dati in qualsiasi modo siano stati ottenuti. La onlus avverte pertanto che tutti quei comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno denunciati alle autorità competenti.

Ai fini di un buon esito delle prove selettive, l’Assod raccomanda di leggere adeguatamente la scheda sintetica del progetto prescelto e l’opuscolo allegato, utili per sostenere in maniera adeguata il questionario d’ingresso ed il colloquio. “E’ un elemento basilare per arrivare alle selezioni bene informati sulle attività da svolgere – sottolinea il presidente dell’Assod Paolo Santoro – ed avere qualche opportunità in più nel superamento delle selezioni per il Servizio civile. Va detto inoltre – aggiunge il presidente Santoro – che risulterà sicuramente decisivo anche il bagaglio di esperienza acquisito in iniziative solidali passate. In ogni caso rivolgo a tutti i partecipanti il mio augurio di affrontare le prove nel migliore dei modi”.

