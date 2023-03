Estonia. Primo ministro Kaja Kallas si riconferma alle parlamentari

Il Partito riformista estone guidato dal primo ministro Kaja Kallas si riconferma vincendo le elezioni parlamentari con oltre il 30 per cento dei voti. lI risultato consente al partito della Kallas di conquistare 37 seggi nel parlamento unicamerale del paese baltico. Dopo aver confermato la vittoria elettorale, Kaja Kallas ha espresso ironicamente “sembra che gli elettori abbiano deciso” ringraziandoli tutti. Il gruppo politico guidato dalla premier ha ottenuto il 31,6 per cento dei voti contro il 16 per cento del Partito conservatore popolare di estrema destra. Dopo il risultato delle elezioni, il premier ha affermato che esclude un’alleanza con l’estrema destra all’opposizione. Crolla invece il partito di Centro che perde 10 dei 26 seggi totali conquistati nelle precedenti elezioni che comunque costringono il primo ministro Kaja Kallas, visti i numeri risicati per governare (37 seggi contro i 32 delle opposizioni), a formare una nuova coalizione con uno o più dei partiti entrati in Parlamento.

