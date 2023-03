Il Leo Club Ragusa per una guida sicura

Martedì 28 Febbraio il Leo Club Ragusa ha organizzato presso l’istituto paritario “Verga” di Vittoria, tramite il socio e prof. Andrea Turtulici, una conferenza sulla sicurezza stradale e sugli effetti dell’uso –abuso – di alcol e sostanze stupefacenti alla guida.

Fondamentale è stato il contributo di Raffaele Falconieri, Comandante della polizia provinciale di Ragusa, che ha relazionato sull’importanza di mantenere una guida prudente, soprattutto tenendo presenti i tempi di reazione e di arresto dei veicoli in movimento, fattori che spesso vengono sottovalutati nell’ottica di una guida sicura, non solo per sé stessi ma anche per gli altri veicoli o pedoni presenti in strada. Il dott. Falconieri ha poi richiamato l’attenzione in particolar modo sull’importanza dei riflessi alla guida, che purtroppo possono essere fortemente influenzati dall’uso di alcool o di sostanze stupefacenti, che portano all’alterazione della percezione della distanza, dei pericoli o degli eventuali ostacoli da evitare.

Obiettivo dei principali accorgimenti da tenere alla guida è quello di evitare o quanto meno ridurre il più possibile gli incidenti stradali, che sempre più frequentemente causano la morte di decine di persone, soprattutto giovani e che rappresentano purtroppo una grave piaga per la società odierna.

