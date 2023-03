Siti di investimento: nuovo record di utenti per le piattaforme di trading

Sono sempre più ricercate e spesso si parte da un conto demo per testarne le funzionalità, oltre a fare pratica con le proprie capacità: le piattaforme di trading hanno molti utenti soprattutto se mostrano la loro attendibilità attraverso certificazioni ufficiali, quali quelle di Consob o Cysec, che sono tra le più diffuse. I broker più attendibili, inoltre, non promettono mai guadagni facili, piuttosto propongono corsi gratuiti e assistenza continua all’investitore per metterlo in guardia dai pro e dai contro di ogni singola operazione. I nomi più gettonati sono, grazie a queste e altre caratteristiche, Liquidity, Trade.com, e-Toro, Capex e non solo.

Come trovare la piattaforma di trading migliore

Per individuare l’intermediario più adatto alle proprie esigenze di investitore è possibile effettuare una ricerca online digitando su Google “migliore piattaforma trading forum“, così da trovare consigli e suggerimenti che possano aiutare i traders nella scelta. Prima di iscriversi ad un broker online, tra le discriminanti da osservare, oltre all’imprescindibile certificazione ufficiale, vi sono anche eventuali costi legati all’apertura di un conto o alle singole operazioni. Molte piattaforme non chiedono che un deposito minimo per iniziare a fare trading e i fondi sono sempre a disposizione degli investitori; inoltre, per le operazioni sul mercato è più frequente che gli unici guadagni del broker si basino sullo spread, ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto di un asset e quello di vendita.

Piattaforme come e-Toro, XTB o Capex, ad esempio, sono note anche per il materiale didattico gratuito che offrono a vari livelli per formare i trader neofiti e approfondire altri aspetti per chi è più esperto. L’aspirante trader si trova così davanti a un unico ambiente dove trovare pdf o video grazie cui imparare con i tempi e i modi che predilige e magari diverse opportunità per cominciare. Ad esempio con un conto demo, o virtuale, che è una vera e propria palestra del trading, spesso illimitata, con la quale fare pratica senza dover investire soldi veri..

Per poi proseguire con il copy trading, il mercato dei CFD e tutto ciò che propone il broker.

Cosa funziona una piattaforma di trading

Il copy trading è una di quelle opportunità che risultano utili, sotto diversi punti di vista, sia al trader che per la prima volta si trova a investire denaro, che a quello più navigato che non ha il tempo di studiare i mercati: l’idea di base è che basta copiare. Si scelgono letteralmente i popular investor più performanti per emulare le loro azioni in automatico, magari tentanto di copiare anche i loro successi. Si può imparare molto da chi è più abile e al contempo sperare di avere delle chance in più di ottenere vantaggi.

Altra discriminante fondamentale riguarda l’interfaccia della piattaforma, che deve consentire anche ai più inesperti di trovare un ambiente di navigazione intuitivo e di facile approccio, magari persino con un’app dedicata per avere sempre sottomano il proprio conto anche da dispositivo mobile.

Una delle operazioni più diffuse riguarda, ad esempio, il mercato dei contratti per differenza, meglio conosciuti con l’acronimo di CFD. Il primo passo è scegliere un asset di base (e, a proposito, diversificare gli investimenti è una delle regole più importanti) che può essere valuta reale o crypto, azione, indice o materia prima e tentare di valutare che andamento avrà sul mercato in un periodo prestabilito. Si tratta anche del medesimo principio che si applica al Forex, dove si scambiano però esclusivamente valute, vendendo la più debole e acquisendo la più forte. Se la previsione è corretta si avrà un vantaggio sia che la posizione del trend sia long (ovvero in risalita) o short (ovvero in discesa).

I migliori broker offrono anche, molto spesso, i cosiddetti segnali di trading, che sono analisi tecniche stilate da esperti, utili per orientarsi proprio in casi come questo.

