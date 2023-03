Figc di Ragusa promuove “Calcio in Rosa – gioco e mi diverto, nessuno escluso”

Il coordinamento “Attività Giovanile” della delegazione provinciale Figc è pronto a lanciare il progetto “Calcio in rosa”, nell’ottica di promuovere e sostenere l’attività femminile all’interno del mondo calcistico. In collaborazione con l’Ass. italiana arbitri sezione di Ragusa e le società affiliate A.S.D. Dream Soccer e A.S.D. Vittoria F.C, saranno le alunne dell’Istituto Comprensivo “Portella della Ginestra” di Vittoria, categorie Pulcini ed Esordienti a scendere in campo mercoledì 8 marzo presso l’impianto sportivo A&B a partire dalle ore 15 del pomeriggio.

Si tratta – dice il delegato provinciale Gino Giacchi – di un’iniziativa volta a costituire un’importante occasione di coinvolgimento e condivisione all’insegna dello sport, momento prettamente inclusivo rivolto a sensibilizzare tutti gli attori in campo al rispetto delle regole, del fairplay e della sana competizione. Le piccole atlete si cimenteranno in allenamenti dimostrativi e circuiti vari inerenti la disciplina del giuoco calcio. Pertanto – aggiunge Giacchi – abbiamo esteso l’invito a tutte le società iblee che abbiano in organico calciatrici appartenenti alle categorie sopra indicate, nonché far partecipare tutte le bambine interessate e anche le loro amiche”.

E sempre nell’ambito delle attività Figc, continuano gli incontri mensili – fortemente voluti dal Comitato regionale presieduto da Sandro Morgana – dedicati al “Nucleo di valutazione”. Ancora una volta i componenti si sono riuniti in federazione per discutere ed analizzare i temi posti al centro del progetto federale. “E’ importante – ha concluso il delegato provinciale Gino Giacchi – riunirsi costantemente per trovare giuste soluzioni di contrasto alla violenza sportiva nonché proporre percorsi rieducativi per i responsabili di tali atti”.

