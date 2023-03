Santa Croce. Adottato schema di bilancio di previsione 2023/2025

Potenziamento risorse umane, potenziamento servizi all’infanzia, sport e politiche giovanili, passaggio in cloud e digitalizzazione, ed ancora realizzazione città dello sport, attivazione centro giovanile, potenziamento videosorveglianza e sicurezza. Questi gli obiettivi principali e caratterizzanti dello schema di bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, adottato dalla giunta di Santa Croce Camerina che, contestualmente, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione. La capacità di spesa dell’ente, si arricchirà via via, non appena saranno note le politiche statali e regionali a vantaggio degli enti locali.

“Abbiamo lavorato tanto per giungere a questo risultato – dice il sindaco Peppe Dimartino – e una buona capacità di programmazione che rispetti i tempi previsti ci permetterà di lavorare con serenità. Ci confronteremo costantemente con il Consiglio Comunale per continuare ad affinare la programmazione, potenziando alcuni servizi ed interventi. Nello schema di bilancio che poi sarà approvato in Consiglio comunale c’è la sintesi di quella che è la nostra proposta politica, che vuole puntare ad un miglioramento complessivo della macchina amministrativa, ad incrementare la sicurezza a potenziare l’offerta sportiva in città, a dare sostegno ai giovani ma anche alle attività produttive”. Lo schema passerà prima dai revisori e poi approderà in Consiglio comunale per una discussione più approfondita e per la definitiva approvazione.

