TTdonAlibrandi Modica di B2 cerca in casa i punti salvezza

Per la prima squadra giallonera la sfida interna contro la TT Vi.Ga.Ro di Siracusa si prospetta molto difficile ma non proibitiva: «Sarà una bella partita perché il sale dello sport e del tennistavolo è proprio questo: dare il massimo, soprattutto quando ci si confronta con avversari di grande livello». Domenica 5, in campo anche le squadre di Serie C2 e Serie D1

«Siamo alla quinta giornata di ritorno, a meno due dalla conclusione della stagione» esordisce Cristian Modica, presidente della TT Modica, nel presentare l’incontro di sabato 4 marzo: «e con i miei compagni di squadra – Blanco e Moltisanti – siamo chiamati a fare un’impresa: strappare punti alla prima in classifica, la TT Vi.Ga.Ro di Siracusa, per raggiungere quanto prima la conferma, per il quarto anno consecutivo, nel Campionato nazionale di Serie B2. Sarà una partita entusiasmante perché il bello dello sport e del tennistavolo è proprio questo: mettersi alla prova e dare il massimo, soprattutto quando ci si confronta con i più forti».

Proprio così: nella palestra di Piano Gesù, a Modica Alta, alle ore 16.00 di sabato 4 marzo, la TTdonAlibrandiModica, riceve i siracusani della TT Vi.Ga.Ro, primi nel Gir. I della Serie B2, con 18 punti su 11 incontri disputati. Formazione di grande livello, tecnico e tattico, la Vi.Ga.Ro punta decisamente alla promozione diretta in Serie B1, potendo contare sui colpi dei suoi atleti Francesco Mollica, Fabio Amenta e Salvatore Ganci. Con quest’ultimo, in particolare, classe 1990, che vanta il 96% di vittorie in stagione la quarta posizione nel ranking siciliano, all’ultima rilevazione del mese di febbraio.

All’andata per i gialloneri, con Moltisanti in precarie condizioni fisiche, fu una secca sconfitta (5-1), con l’unico punto messo a segno proprio da Cristian Modica: «Sappiamo che sarà un incontro difficile. I nostri amici di Siracusa, per classifica e sulla carta, sono favoriti. Hanno 10 punti in più di noi e stanno attraversando un buon periodo di forma». Ma, aggiunge: «Nello sport, e nel tennistavolo in particolare, non ci sono sfide impossibili e guai a partire già sconfitti. Insieme a Michele e Benny – che colgo l’occasione di ringraziare per la presenza costante e l’impegno dimostrato in allenamento e in partita – proprio grazie al confronto con giocatori di così alto livello, saremo ancor più determinati e cercheremo di dimostrare di essere all’altezza della sfida e della categoria. Lo faremo per i nostri colori, per chi verrà a sostenerci, per raggiungere il prima possibile la salvezza».

Per questo l’invito a tutti gli iscritti, ragazzi e adulti, ai sostenitori, agli amici di venire in palestra, a Piano Gesù, sabato pomeriggio non solo ad assistere a un incontro che si preannuncia scoppiettante sotto il profilo tecnico, ma anche per dare pieno sostegno ai tre atleti modicani: «Più che in altri sport, nel tennistavolo vince la squadra che più merita, che ha più concentrazione, determinazione e grinta. Quindi, in bocca al lupo a noi e ai nostri avversari», conclude Modica.

Ma il weekend di ping pong giallonero non si chiude sabato: sempre in casa, a Modica Alta, domenica 5 marzo, a partire dalle ore 10.00, la squadra di Serie C2 regionale giocherà il derby territoriale con la ASD TT Boncoraglio Ragusa “Azzurra”. Staccato con largo anticipo il pass per accedere ai play off e tentare il salto in Serie C1 nazionale, Di Rosa, Costabile, Di Martino e Covato non se la sentono di rilassarsi e abbassare la guardia: «La nostra soddisfazione è massima», commenta il capitano Antonio Costabile, «all’inizio del campionato, non avevamo pronosticato un cammino così pieno di vittorie e bel gioco. E invece abbiamo raggiunto l’obiettivo ambizioso dei play off, a tre giornate dalla conclusione della regular season. Dimostrazione ennesima di come lavoro, personale e condiviso, senso di appartenenza e determinazione permettano di ottenere i risultati più ambiti e prestigiosi. E di questo voglio ringraziare e complimentarmi con i miei tre compagni, anzi amici, di squadra».

Alla stessa ora, in trasferta a Ragusa, giocherà anche il team di Serie D1: la squadra composta da Giunta, Gugliotta, Durante e Cafiso proverà a superare la formazione di Mazzarelli, che in classifica è davanti di sole due lunghezze.

Salva