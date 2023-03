Pozzallo. Sindaco incontra il Ministro dell’Interno Piantedosi

Il Sindaco di Pozzallo ha incontrato il Ministro dell’Interno, Piantedosi. L’incontro con il Ministro è stato utile per affrontare alcune criticità riguardanti le problematiche dell’accoglienza dei migranti. Il Sindaco ha riferito al Ministro e al Capo Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione, Prefetto Valenti, che si sono impegnati nell’assicurare accoglienza ai migranti, a garantire maggiore sicurezza e legalità oltre che naturalmente grande umanità. Per il Sindaco, che notoriamente ha una visione diversa da quella del Ministro sulla problematica dell’accoglienza ai migranti, l’incontro è stato importante, perché la sinergia istituzionale è fondamentale per affrontare nel migliore dei modi un fenomeno difficile e complesso come quello dell’immigrazione. In occasione dell’incontro, il Capo Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione, Prefetto V. Valenti, ha comunicato al Sindaco di Pozzallo che, entro questo mese, verrà in visita istituzionale a Pozzallo.

