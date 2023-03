Calcio. Santa Croce a casa della Leonzio in cerca di salvezza

Il Santa Croce calcio andrà a far visita alla Leonzio per la nona giornata del campionato di Eccellenza. Il massimo torneo regionale entra nel “rush finale” della stagione e la gara contro i bianconeri lentinesi, assume una valenza prioritaria nel cammino verso la salvezza dei biancazzurri. A parti opposte, anche i locali allenati dal bravo Natale Serafino, sono più che motivati a cercare il risultato pieno per rinsaldarsi ancora di più nella zona playoff, giacché i bianconeri locali vorranno dare continuità ai loro risultati, dopo l’ottima vittoria di domenica scorsa in casa della Nebros e, soprattutto, dopo otto risultati utili consecutivi (l’ultima sconfitta risale al 18 dicembre nel derby contro il Siracusa).

Mister Gaetano Lucenti è consapevole delle difficoltà che il confronto riserva, ma in settimana il tecnico ha preparato la gara con il rispetto che merita e con l’obiettivo di uscire indenni dal catino lentinese. Il tecnico biancazzurro ha impostato la preparazione a questa difficile trasferta, erudendo i suoi uomini ad avere massimo rispetto per il valore degli avversari, ma, allo stesso momento li ha esortati a non temere la Leonzio e a giocare con la massima tranquillità. Lucenti è convinto e consapevole che i suoi uomini, possano affrontare qualsiasi squadra ad armi pari e che la differenza la farà la squadra che commetterà meno errori. Il Santa Croce si presenterà per questo confronto con quasi tutti gli uomini in organico. Rientrerà Totò Mancuso e Simone Di Perna che hanno scontato la squalifica, mentre, sarà ancora in dubbio Andrea Di Nora che è alle prese con dei fastidi muscolari.

La gara si giocherà allo stadio Angelino Nobile di Lentini e avrà inizio alle ore 15.00. A dirigere la contesa sarà il signor Alessio Marino della sezione arbitrale di Acireale che sarà assistito dai signori Salvatore Nigrelli e Christian Pino entrambi della sezione arbitrale di Barcellona Pozzo di Gotto

