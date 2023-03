Ragusa. Riunione in Prefettura per installazione dei sistemi di videosorveglianza

Prosegue l’attività della Prefettura, in sinergia con i Comuni e con il supporto delle Forze di polizia, finalizzata all’utilizzo dei Fondi per il finanziamento di proposte progettuali in materia di sicurezza urbana, previsti dal Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza.

In tale contesto, nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, Giuseppe Ranieri, tenutosi in data 22 febbraio scorso, sono stati approvati i progetti di videosorveglianza presentati dai Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Ispica e Santa Croce Camerina. finalizzati a prevenire e contrastare i reati di carattere predatorio, che destano maggiore allarme sociale.

Lo scopo è quello di realizzare strumenti operativi da utilizzare in maniera sinergica e con modalità integrate dalle Forze di Polizia territoriali e dalle Polizie Municipali.

Le proposte – che hanno già ottenuto il conforme parere tecnico della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato “Sicilia Orientale – sono state trasmesse al competente Dipartimento del Ministero dell’Interno per le conseguenti valutazioni e concorreranno alla procedura per l’assegnazione dei relativi finanziamenti.

Il Prefetto ha espresso soddisfazione per il lavoro sinergico realizzato da tutte le componenti coinvolte, sottolineando, ancora una volta, l’importanza di utilizzare al meglio le risorse disponibili per migliorare i sistemi di controllo del territorio.

