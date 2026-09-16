Le poesie di Pippo Puma volano in Bosnia: i suoi versi nell’antologia internazionale “Precipitare nelle stelle“

MILANO, 16 Settembre 2026 – L’ Antologia “Precipitare nelle stelle 4”, impreziosita dalla presentazione del poeta Emir Sokolović dal titolo “Continuità e coerenza”. L’opera raccoglie i componimenti dei poeti selezionati per l’undicesima edizione del Festival Letterario Internazionale “Pero Zivodraga Zivkovica”, svoltosi a Zenica il 25 e 26 settembre 2025.

In essa è celebrato il dialogo interculturale riunendo venti autori delle lingue dell’ex Jugoslavia e ventisette italiani. Tra questi ultimi figura il poeta modicano Pippo Puma, le cui poesie sono state tradotte in bosniaco per l’occasione, suggellando un prestigioso riconoscimento internazionale per il suo percorso artistico.

Salva