Sicurezza e decoro della rete stradale, attività costante del Libero Consorzio ibleo

Ragusa, 16 settembre 2026 – Sicurezza e decoro della rete stradale, attività costante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Nelle ultime due settimane sfalciati oltre 20 chilometri di viabilità e rimossi oltre 15 tonnellate di rifiuti

Le attività di manutenzione, pulizia e cura della rete viaria rappresentano un impegno costante e continuativo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, attraverso interventi programmati e azioni puntuali finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione, il decoro delle strade e la tutela dell’ambiente.

I dati relativi alle ultime settimane testimoniano concretamente un’attività che viene svolta con continuità durante tutto l’anno. Dalla fine di agosto alla metà di settembre sono stati effettuati interventi di sfalcio lungo oltre 20 chilometri di strade provinciali, regionali e delle relative aree di pertinenza nei territori di Modica e Scicli.

Parallelamente, prosegue con continuità l’attività di rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade.

Nello stesso periodo sono stati effettuati interventi sulla SP 105 (Cammarana–Scoglitti interna), sulla SP 102 (Cammarana–Scoglitti), sulla SP 85 (Santa Croce Camerina–Scoglitti), sulla SR 25 (Punta Secca–Maghialonga) e sulla SP 20 (Comiso–Santa Croce Camerina), dove l’attività è tuttora in corso.

Sono stati rimossi e conferiti oltre 15 tonnellate di rifiuti. Di questi, circa 1,5 tonnellate sono costituiti da rifiuti ingombranti, tra pneumatici, RAEE, mobili e altri materiali, conferiti presso i Centri Comunali di Raccolta; 6,8 tonnellate sono costituiti da vetro, anch’esso conferito presso i Centri Comunali di Raccolta; mentre quasi 7 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati sono stati conferiti presso l’impianto di trattamento meccanico-biologico TMB.

Particolarmente significativo è il dato relativo al vetro e ai rifiuti indifferenziati: escludendo dal conteggio i rifiuti ingombranti, le due tipologie rappresentano ciascuna circa il 50% del quantitativo complessivo. Un dato rilevante soprattutto per quanto riguarda il vetro, materiale riciclabile che può essere recuperato e reimmesso nei cicli produttivi, contribuendo a una gestione più sostenibile dei rifiuti. Per quanto riguarda recenti segnalazioni di criticità nel territorio ipparino, si precisa che la SP 30 da tempo è rientrata nelle pertinenze dei Comuni attraversati, come Comiso e Vittoria. Proprio di quest’ultimo è la competenza alcuni tratti oggetto di particolare attenzione mediatica per la presenza di rifiuti.

“Dallo sfalcio della vegetazione alla rimozione dei rifiuti abbandonati, continuiamo a intervenire per garantire strade più sicure, ordinate e rispettose dell’ambiente. Purtroppo, accanto al lavoro quotidiano dell’Ente, continua a pesare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, una pratica di inciviltà che deturpa il territorio, crea problemi di decoro e comporta costi e impegno aggiuntivi per la collettività. La cura del territorio, però, non può essere affidata soltanto agli interventi delle istituzioni: serve anche il senso di responsabilità di ciascuno”, commenta la Presidente Maria Rita Schembari.

Le attività proseguiranno nelle prossime settimane, secondo la programmazione dell’Ente e in relazione alle esigenze che emergeranno sul territorio, con l’obiettivo di assicurare una manutenzione costante e una sempre maggiore attenzione alla sicurezza, al decoro e alla tutela ambientale.

Salva