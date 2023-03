Pozzallo. Approvato il Piano Triennale delle Opere pubbliche

Il nuovo piano delle Opere pubbliche a Pozzallo, approvato dalla Giunta comunale, dopo la pubblicazione di 30 giorni, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

Oltre ai numerosi cantieri già aperti che riguardano opere pubbliche di arredo urbano e di messa in sicurezza del territorio, se ne prevedono altri per decine di milioni di euro con fondi europei, nazionali e regionali.

Con il nuovo strumento di programmazione, l’Amministrazione Comunale volge lo sguardo futuro: turismo, ambiente, riqualificazione urbana, completamento di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico, viabilità, strutture scolastiche e sociali, messa in sicurezza del porto, ecc.

A questo bisogna aggiungere il restauro della Torre Cabrera, la realizzazione del nuovo PTA (Presidio Territoriale di Assistenza).

Un programma ambizioso che contribuirà in modo importante allo sviluppo economico, turistico, sociale e culturale della città.

