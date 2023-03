Ragusa in Movimento. La strada della vergogna in peggioramento

“Speravamo, sinceramente, che dopo la segnalazione di un mese fa l’Amministrazione comunale intervenisse per individuare la migliore soluzione e, soprattutto, per garantire quel decoro che si rende necessario anche lungo le strade periferiche meno transitate. E, invece, ieri, grande è stata la nostra sorpresa nel notare che non solo nulla è stato fatto ma che, addirittura, la situazione è peggiorata”. E’ quanto riferisce il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, a proposito della cosiddetta “strada della vergogna” situata alle spalle dello stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, in prossimità della via Cesare Terranova. “Altri cumuli di rifiuti abbandonati dai soliti incivili – osserva Chiavola – si sono aggiunti a quelli già esistenti. Una situazione a dir poco spiacevole che non ha nulla a che vedere con la cultura del decoro a cui la nostra città, tra alti e bassi, è stata comunque abituata. Qui non sembra neppure di essere a Ragusa. Quando si parla di periferie degradate, questo è l’emblema più evidente. Ma che cosa aspetta l’Amministrazione comunale di Ragusa a intervenire? Non se ne può più. E’ necessario un provvedimento adeguato per eliminare tutto questo schifo dalla strada. Semplicemente inaccettabile”.

