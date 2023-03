Modica. 16 anni dalla morte di Nino Baglieri

Il 2 marzo 2007 moriva Nino Baglieri, tetraplegico modicano conosciuto nel mondo grazie alla sua abilità di scrivere con la bocca. Rimasto paralizzato all’età di 17 anni a causa di un brutto incidente sul lavoro, dopo anni di disperazione è riuscito dal suo letto di sofferenza a testimoniare la gioia del Vangelo attraverso le sue lettere scritte con la bocca. Oggi Nino è Servo di Dio ed è in corso la Causa di Beatificazione.

Anche quest’anno l’Associazione “Amici di Nino Baglieri” ha pensato una serie di appuntamenti per ricordare l’eccezionale figura.

Questo pomeriggio alle 18.00 è prevista la Celebrazione Eucaristica presso la Parrocchia Maria Ausiliatrice a Modica Alta. La celebrazione sarà presieduta da don Giovanni D’Andrea, Ispettore dei Salesiani di Sicilia e Tunisia.

Il 3 marzo alle 20.00 si terrà la Via Crucis itinerante con diverse tappe nei luoghi in cui Nino Baglieri ha vissuto, a partire dal luogo della caduta.

Ultimo appuntamento per il 2023 sarà il 4 marzo, presso il Teatro “Don Bosco” alle 19.00 ci sarà un momento di ricordo dedicato a Nino. Interverranno in collegamento dal Perù un ramo del gruppo “Amici di Nino Baglieri” e sarà presentato un documentario a cura di Massimiliano Casto sulla vita, i posti e gli amici del Servo di Dio Nino Baglieri.

