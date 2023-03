Modica, incontro pubblico dal titolo “Più forti della mafia”

Incontro pubblico dal titolo ‘Più forti della mafia’ che si terrà lunedì 6 marzo, alle 18, presso la Domus S. Petri di Modica.

Dopo i saluti di Francesco Rendo (Referente del presidio di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie di Modica”) e Luigi Augelli (Editore del graphic novel “Più forti della mafia che verrà presentato per l’occasione), interverranno Giovanna Raiti (referente per la memoria di Libera Siracusa e sorella di Salvatore Raiti, carabiniere vittima innocente di mafia), Francesco Nania e Aldo Mantineo (Giornalisti che hanno curato il suddetto graphic novel).

Tema centrale dell’incontro sarà la memoria e l’impegno nel contrasto alle mafie. Un “impegno” inteso sin dalla nascita della nostra associazione come impegno comune che ci interpella uno ad uno, in quel “noi” che non ammette delega.

Ci sarà la testimonianza di Giovanna Raiti, sorella di Salvatore Raiti, ucciso dalla mafia il 16 giugno 1982 nella Strage della circonvallazione insieme ai colleghi Silvano Franzolin e Luigi Di Barca e l’autista Giuseppe Di Lavore, anche la presentazione di un graphic novel che esprime la memoria di undici vittime innocenti abbattute dalle mafie dal titolo “Più forti della mafia” curato dai giornalisti Francesco Nania e Aldo Mantineo ed edito da “A&A – Edizioni”.

E’ previsto un momento teatrale curato dalla Compagnia del Piccolo Teatro di Modica. Perché la memoria è un impegno che interpella tutti con ogni mezzo.

