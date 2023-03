La lettera aperta dell’Onorevole Abbate sulla Sanità iblea

La direzione sanitaria di Ragusa si è già dimostrata collaborativa e soprattutto vicina ai reali bisogni delle persone, per cui senza dubbio i prossimi mesi rappresenteranno un banco di prova sostanziale per la nostra sanità. La proroga dei due mesi per il personale sanitario, dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate, ha dato la possibilità soprattutto nel settore infermieristico, con le 135 proroghe accordate, di avere la totale copertura in pianta organica dei posti disponibili . Così come per i 22 medici e i 55 Operatori Socio Sanitari, le proroghe daranno la possibilità di coprire tanti posti vacanti in organico. Nei prossimi 60 giorni è necessario programmare un percorso di una proroga più duratura che sia viatico per la stabilizzazione definitiva. Da domani si deve lavorare subito a una ricognizione complessiva dell’allocazione dell’attuale personale medico in tutta la struttura sanitaria provinciale per intervenire urgentemente con una ridistribuzione del personale stesso e andare così a sanare situazioni di discrepanze evidenti tra reparti che porta ad avere reparti sottodimensionati rispetto al numero di personale e reparti dove si registra un esubero. Per la prima volta l’ASP di Ragusa ha a disposizione personale sanitario tale da coprire tutto il fabbisogno necessario specialmente per il comparto infermieristico e OSS. Per quanto riguarda invece i 23 medici, dovranno essere urgentemente formati e subito utilizzati ad incrementare i servizi di emergenza – urgenza (Pronto Soccorso e 118). Per quanto riguarda il comparto non sanitario, prosegue Abbate, nei prossimi mesi auspico un intervento insistente da parte della Direzione Provinciale per procedere urgentemente alla verticalizzazione del personale in servizio a tempo indeterminato che da tanti anni aspirano legittimamente ad un avanzamento di carriera e alla stabilizzazione di tutte quelle figure vincitrici di concorso a tempo determinato che già ricoprono un ruolo fondamentale per la sanità iblea, figure imprescindibili per la gestione dell’Azienda. Dopo di che è prioritario proseguire con la stabilizzazione e l’immissione in ruolo del personale ASU che si trova già in graduatoria e che necessita di essere esaurita in tempi brevi. Una certezza per un totale utilizzo di tutto il personale precario attualmente presente nelle ASP siciliane ed in particolare in quella di Ragusa, può avvenire solo con il concretizzarsi delle realizzazioni dei progetti del PNRR sui servizi che saranno messi a disposizione sul territorio che prevedono l’ampliamento della pianta organica. Rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “precari covid” che avranno così la possibilità di essere inseriti nella gestione amministrativa delle ASP grazie alle strutture realizzate nei prossimi mesi nel territorio siciliano in virtù del PNRR. La mia azione, conclude Abbate, sarà volta a sostenere a tutti i livelli le richieste che verranno emanate da questa direzione sanitaria provinciale che sta dando prova di una ritrovata e rara dinamicità per un’amministrazione pubblica. Sia sull’organizzazione del personale sia per la presenza costante e giornaliera sui territori per seguire gli interventi infrastrutturali, diventati prioritari per la gestione dei servizi stessi (rianimazione, pronto soccorso, chirurgie…) come sta avvenendo in questo giorni per cercare di recuperare finanziamenti o co finanziamenti da parte della Regione per l’adeguamento sismico del Busacca di Scicli e per le coperture del Maggiore di Modica. Il servizio sanitario è il servizio più importante che il cittadino può ricevere e quindi per il sottoscritto è prioritaria l’attività all’interno dell’ARS per cercare di stare accanto sia agli operatori che all’utenza della sanità iblea”.

Salva