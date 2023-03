Il Commissario Straordinario del Comune di Modica ha emanato apposita ordinanza in data odierna con la quale ordina la revoca del provvedimento del 10 febbraio 2023, che vietava l’uso dell’acqua per le utenze in tutto il territorio comunale e ciò a tutela della salute pubblica.

Con questo provvedimento viene sancita la normalizzazione della potabilità idrica dell’acqua e quindi del suo consumo.

