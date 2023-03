Carnibella presidente Associazione provinciale Cuochi Iblei

Rinnovate per l’anno 2023 le cariche del direttivo dell’Associazione provinciale Cuochi iblei. Eletto come presidente il professore Giovanni Carnibella, monterossano, che subentra a Carmelo Floridia il quale ha svolto l’incarico per l’anno 2022. Diciotto i membri del direttivo. Per la prima volta entra a fare parte dell’organismo Associativo anche una donna Barbara Conti che avrà il compito di segretaria. Gli altri componenti del direttivo sono Franco Di Grandi (presidente onorario), Giovanni Brullo (vice presidente), Gianni Di Grandi (tesoriere). Come consiglieri sono stati eletti Carmelo Floridia, Claudio Ruta, Massimo Schininà, Giorgio Barone, Giovanni Galesi, Carlo Rabbito, Riccardo Cilia, Luca Giannone, Concetto Cicero, Salvatore Vicinale, Marco Failla e Carmelo Giummarra. Nella foto il primo a sinistra lo chef monterossano Giovanni Carnibella nuovo presidente.

