Archivio di Stato senza personale: interrogazione urgente On. Abbate

Il personale in servizio presso l’Archivio di Stato di Ragusa e nella sede di Modica è estremamente esiguo tanto da rendere difficoltosa anche la normale fruizione del servizio da parte dell’utenza. Per tale motivo l’Onorevole Ignazio Abbate ha presentato una interrogazione urgente a risposta scritta al Presidente della Regione e all’Assessore Regionale ai Beni Culturali per capire quali soluzioni intendono adottare per ovviare a questo problema che vanifica l’importanza del patrimonio archivistico delle due sedi iblee. “Allo stato attuale – commenta il parlamentare regionale – il personale disponibile in pianta organica, per entrambe le sedi sopracitate, è di quattro unità: un funzionario archivista, che è anche il Direttore, una assistente amministrativo-gestionale, e due assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza. Nonostante la Soprintendenza archivistica regionale abbia sollecitato il Ministero ad intervenire per una più equa redistribuzione del personale dislocato presso gli archivi di Ragusa e Modica, ad oggi niente si è mosso. Ritenendo che la paventata ipotesi di trasferimento del patrimonio archivistico custodito presso la sede archivistica di Modica non sia una ipotesi percorribile, né sotto il profilo della nuova ubicazione, ad oggi neppure individuata, né soprattutto relativamente al pericolo insito nel trasferimento di documenti d’archivio storici di per sé fragili e facilmente vulnerabili, mi sono rivolto al Presidente e all’Assessore competente per chiedere un loro pronto intervento affinchè si elimini questo disservizio in modo che gli archivi di Modica e Ragusa possano offrire lo stesso servizio di quelli del resto della Sicilia”.

