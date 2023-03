Amministrative a Modica, in attesa di conferme

A poco meno di tre mesi dall’election day in Sicilia per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, a Modica resta campato tutto sulle ipotesi. Si sa per certo che si susseguono gli incontri tra partiti e movimenti ma null’altro, fors’anche perchè si resta nell’attesa di conoscere i movimenti dell’avversario che, in questo contesto, sarebbe l’on. Ignazio Abbate, che dovrà decidere chi candidare a sindaco tra Maria Monisteri e Giorgio Linguanti, due persone fidate (pare che l’asticella sia diretta più sull’ex assessora alla Cultura). Il centrosinistra, nel caso in specie, il Partito Democratico con il suo nuovo segretario, Salvatore Poidomani, sembra finalmente deciso a puntare su Ivana Castello (anche se all’interno c’è, ancora, qualche remora). Dato atto che l’ex assessore Nino Gerratana ha già ufficialmente annunciato la sua intenzione, si guarda verso Contrada Quartarella, il quartier generale dell’on. Nino Minardo. Voci attendibili danno per massimo candidato Giovanni Scucces, persona capace e disponibile, che già in passato tentò, senza successo, la strada ma, si dice, fu “trombato”, politicamente parlando, l’ultima settimana. Su di lui dovrebbe confluire il centrodestra con Forza Italia e Fratelli d’Italia. Giorgio Aprile, anche lui con un precedente da assessore e da consigliere più eletto nell’era Torchi, dovrebbe essere il rappresentante di alcuni movimenti politici e, circola voce, del Movimento 5 Stelle. Resta, poi, un ulteriore candidato che sarebbe rappresentante di un cordata di imprenditori che farebbe capo all’impresa Zaccaria, che, allo stato, ha il suo massimo rappresentante nella presidente del consiglio comunale, Carmelo Minioto, che, però, non ambirebbe alla poltrona più importante di Palazzo San Domenico.

Salva