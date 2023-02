PD, la maledizione del Papa straniero…l’opinione di Rita Faletti

Uniti si vince. Sì, ma poi bisogna governare, cosa non facile, impossibile da improvvisare. La vittoria di Elly Schlein, realisticamente non prevedibile sulla base di un confronto serio e ponderato con Bonaccini, si è concretizzata ai gazebo dove chiunque ha potuto votare, ribaltando il voto dei circoli. Da una parte i sindaci, tutti pro Bonaccini, tutti in prima linea nelle amministrazioni, nel confronto quotidiano con i problemi, cercando di far quadrare i bilanci tra entrate e spese, con la spada di Damocle pronta a colpire ad ogni firma e sbatterli in prima pagina per il reato di abuso d’ufficio (Meloni ne cambierà le regole), tutti riformisti, tutti pragmatici per forza o vocazione; dall’altra gli elettori, travolti in un weekend d’inverno nella fase dell’irrazionalità da innamoramento improvviso per una giovane donna che promette il cambiamento (anche lei, dopo molti altri prima) e finalmente la gestione comunitarista del partito contro la restaurazione del fascismo di un’altra donna. “Sono una donna, sono una madre..”. “Sono una donna anch’io anche se non sono una madre”. Interessante scambio di battute, la seconda segnala l’esigenza della contrapposizione in assenza di altro. Io sono quello che non sei tu, ma io chi sono? Identità cercasi. Non basta l’identità di genere. Oggi tutto è mediatizzazione, spettacolo, propaganda, da un festival orribile a un funerale con mega partecipazione. Difficile distinguere la fuffa dalla sostanza, è un caos in movimento perenne che non accenna a prendere forma. Il Padre eterno ci impiegò sette giorni, noi che siamo umani e anche un po’ sfigati, impiegheremo mesi, forse anni, a capire che stiamo combinando un pasticcio dietro l’altro. Il Pd è l’incarnazione del caos e per fortuna che Letta ha detto di esserne oggi più innamorato di quando ne ha preso la guida. Ammirevole perseveranza. Il Partito democratico ha continuato a infiascare nebbia tra Ztl, consiglieri santoni, politici inutili, odi sotterranei e feroci contro il “mostro” Renzi, un fuoriclasse dotato di intelligenza politica, l’unico a non cadere nella trappola dell’antifascismo di maniera, la bandiera di tutta la sinistra unita nei trent’anni di dominio berlusconiano, pensando che fosse sufficiente per assicurarsi i favori degli elettori per altri trent’anni. Bersani ora può sperare nelle ospitate dei talk show dove potrà esibirsi in una serie di metafore nuove nuove, Boccia rilascerà di tanto in tanto qualche sapiente dichiarazione, Provenzano attaccherà a giorni alterni il fascio (ma quale fascio?), Orlando, il prode, colui che ha accusato Bonaccini di avere più rispetto degli avversari che dei colleghi di partito e per ritorsione ha negato l’appartenenza al Pd, nel quale ha ricoperto numerosi incarichi, mica in FdI, la sardina Santori, un salto fuori dall’acqua, e il formidabile Franceschini, vecchia volpe democristiana, un fiume carsico che s’inabissa e riaffiora, grande manovratore, anche lui tra gli entusiasti sostenitori di Schlein. E Conte dov’è? Sempre all’erta, sempre pronto a qualche giravolta da circo, si sta preparando a fare la mossa del cavallo, che potrebbe, dovrebbe “Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi..” magari chissà, portarlo in vetta al neopartito della sinistra-sinistra. C’è da goderselo, lo spettacolo in allestimento, del Pd in forma movimentista, tutto diritti civili e nessun dovere, grandi abbracci liberatori, purificatori, catartici che preludono alla rinascita o alla morte con sepoltura. E la classe operaia?

