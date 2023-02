Modica. La Comunità Ucraina ricorda 365 giorni di guerra

La Comunità Ucraina di Modica ha ricordato venerdì pomeriggio l’anniversario dell’inizio della guerra con la Russia. Un corteo si è mosso da Piazzale Falcone Borsellino per spostarsi in auto al Piazzale Bruno e poi tornare nel centro cittadino radunandosi in Piazza Matteotti. Qui tra decine di bandiere gialle-blu e foto ci sono stati momenti toccanti di riflessione, canti ucraini, in particolare l’inno nazionale, e preghiere che hanno ispirato sentimenti di patriottismo tra chi per lavoro, per affetti familiari vive i soprusi di Putin lontano dal teatro bellico, piangendo le morti di familiari, di connazionali. L’iniziativa ha previsto anche la piantumazione di un albero di ulivo al Piazzale Falcone Borsellino. “Stop war in Uktaine” il tema scelto ad un anno dall’attacco russo.

