Modica calcio. 21 rossoblu convocati per il match col Milazzo

Sono ventuno i calciatori rossoblu che sono stati convocati dal mister del Modica calcio Giancarlo Betta per il match in programma questa domenica 26 febbraio al “Vincenzo Barone” contro il Milazzo.

Tra questi vi è anche il centrocampista Simone Guerci, neo acquisto rossoblu giunto in settimana nell’organico della squadra modicana.

Calcio d’inizio alle ore 15.

Di seguito i convocati.

Portieri:

Incatasciato, Misseri G.

Difensori:

Aquino, Butera, Carpinteri, Firetto, La Cognata, Musso, Scrugli, Vindigni

Centrocampisti:

Ancione, Guerci, Misseri S., Pappalardo, Pellegrino, Prezzabile, Sangarè

Attaccanti:

Agodirin, Falco, Lorenzo, Mincica

