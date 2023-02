Refezione scolastica a Vittoria, FdI: “Parte solamente a marzo”

Disagi per le famiglie vittoriesi denunciati dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in merito alla mensa scolastica. Prima i ritardi, poi i malfunzionamenti dell’app.

“Ancora una volta l’amministrazione Aiello – dice il capogruppo Alfredo Vinciguerra – dimostra tutta la sua inadeguatezza. Prima non riesce a far partire in tempo il servizio e poi, dopo un ritardo clamoroso, annuncia tariffe insostenibili per le famiglie. Grazie all’interrogazione della collega Monia Cannata, che ha evidenziato i prezzi molto piu’ contenuti pagati dalle altre famiglie in provincia, l’amministrazione è tornata indietro ritoccando al ribasso i costi. Adesso l’app che doveva servire per ritirare i biglietti mensa non funziona e così, in vista della partenza del servizio, i genitori saranno costretti a recarsi fisicamente negli uffici comunali con tutti i disagi del caso”.

“A disservizio, con la mensa che parte quando alla fine delle lezioni mancano circa tre mesi, si aggiunge altro disservizio. E’ chiaro che qualcuno deve pagare per questa incapacità amministrativa e si dovrebbe avere il buon gusto di dimettersi quando non si è in grado di gestire la cosa pubblica”.

