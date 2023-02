Congedi parentali e di maternità. Ebt Ragusa illustra le novità

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che l’Inps, con messaggio dei giorni scorsi, ha fornito indicazioni per l’esposizione nell’Uniemens dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio, riferiti ai congedi parentali e di paternità la cui disciplina è stata novellata dal decreto legislativo n. 105/2022, validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022. L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023. “Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022–31 marzo 2023 – è chiarito dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – l’Inps, con successiva comunicazione, comunicherà le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’istituto per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio”.

