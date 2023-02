Alessio Pacetto nuovo presidente dei Meccatronici Cna Ragusa

Alessio Pacetto di Scicli è il nuovo presidente dei Meccatronici della Cna territoriale di Ragusa eletto durante la riunione del comitato esecutivo che ha tracciato le linee strategiche per i prossimi anni. Presenti all’appuntamento anche il presidente e il segretario della Cna territoriale di Ragusa, rispettivamente Giuseppe Santocono e Carmelo Caccamo. La Cna continua a porre particolare attenzione ai mestieri e alla loro organizzazione nei territori. Il mestiere dei meccatronici in Cna riveste un ruolo molto importante, tutto ciò in riferimento sia all’alto numero delle officine associate, sia per quanto riguarda i numerosi servizi che l’associazione ogni giorno eroga alle imprese assistite. “Intendiamo consolidare ulteriormente la rappresentanza sindacale in questo settore – dichiara Pacetto – attraverso l’ascolto e la condivisione di problematiche, risorse ed esigenze”. Responsabile territoriale del mestiere è Andrea Distefano che dichiara: “Intendiamo raccogliere le sfide di un settore in grande sviluppo e mutamento. Abbiamo predisposto servizi mirati alla crescita della categoria. Siamo il punto di riferimento di tanti imprenditori che guardano con attenzione ai processi innovativi nel campo della rappresentanza e dei servizi per l’autoriparazione”.

Salva